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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Томь
Тюмень - Томь: обзор матча 13 сентября 2014
Тюмень
13.09.2014, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Томь
39'
Е. Савин (П)
79'
А. Саная
83'
С. Бендзь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Томь
Желтая карточка
Д. Гузь
87'
Желтая карточка
А. Шляпкин
86'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Д. Кленкин
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Бендзь
81'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Святов
Замена
Д. Зарва
️️️️
Клейтон
79'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Саная
74'
Замена
А. Саная
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
В. Кулешов
64'
63'
Замена
А. Шарипов
️️️️
В. Сорокин
63'
Замена
А. Святов
️️️️
Р. Сабитов
Замена
Н. Теленков
️️️️
О. Самсонов
58'
41'
Желтая карточка
П. Голышев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Савин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
17
Канаев
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
36
Самсонов
3
Голяткин
99
Савин
9
Мамтов
4-1-3-2
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
15
Сорокин
2
Димидко
34
Сабитов
39
Михалев
72
Голышев
11
Клейтон
15
Зарва
15
Зарва
11
Клейтон
4
Кленкин
55
Гузь
55
Гузь
4
Кленкин
36
Самсонов
20
Теленков
20
Теленков
36
Самсонов
34
Сабитов
47
Святов
47
Святов
34
Сабитов
Святов
4
Чичерин
4
Чичерин
Святов
15
Сорокин
73
Шарипов
73
Шарипов
15
Сорокин
44
Башкиров
32
Саная
32
Саная
44
Башкиров
Остались в запасе
Тюмень
Томь
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
77
Олег Чуваев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Томь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Геолог
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