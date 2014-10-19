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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Анжи
Тюмень - Анжи: обзор матча 19 октября 2014
Тюмень
19.10.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
26'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Анжи
90'
+3
Замена
В. Кичин
️️️️
М. Комков
90'
+2
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
79'
Замена
А. Мутари
️️️️
Леонардо
Замена
Е. Савин
️️️️
Х. Мамтов
73'
61'
Желтая карточка
М. Комков
Замена
С. Данилов
️️️️
М. Канаев
57'
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Шляпкин
53'
Замена
А. Чухлей
️️️️
О. Самсонов
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
17
Канаев
20
Теленков
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
36
Самсонов
3
Голяткин
9
Мамтов
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
2
Аравин
42
Леонардо
10
Комков
78
Максимов
92
Чуперка
33
Газимагомедов
10
Боли
13
Шляпкин
55
Гузь
55
Гузь
13
Шляпкин
36
Самсонов
20
Чухлей
20
Чухлей
36
Самсонов
17
Канаев
7
Данилов
7
Данилов
17
Канаев
9
Мамтов
99
Савин
99
Савин
9
Мамтов
10
Комков
2
Кичин
2
Кичин
10
Комков
42
Леонардо
20
Мутари
20
Мутари
42
Леонардо
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
Остались в запасе
Тюмень
Анжи
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
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1 : 2
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0 : 1
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Торпедо Миасс
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2 : 0
29.05.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Геолог
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