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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - СКА-Хабаровск
Тюмень - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 марта 2015
Тюмень
18.03.2015, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
35'
Х. Мамтов
53'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
В. Кичин
82'
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Делькин
77'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Багаев
74'
67'
Замена
О. Кожанов
️️️️
Н. Жуниор
62'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Г. Рухаиа
59'
Замена
Н. Радченко
️️️️
П. Рябошапка
ГОЛ! 2:0!
А. Делькин
53'
46'
Замена
З. Камболов
️️️️
В. Плетин
Замена
О. Самсонов
️️️️
С. Данилов
46'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Нежелев
46'
40'
Красная карточка
В. Никифоров
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-2
1
Соколов
71
Багаев
7
Нежелев
19
Пономарев
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
19
Ламбарский
7
Данилов
90
Делькин
9
Мамтов
3-2-3-2
16
Агапов
10
Никифоров
65
Рябошапка
11
Аладашвили
5
Купчин
85
Попов
4
Рухаиа
30
Трусевич
19
Плетин
11
Натан Жуниор
14
Машуков
7
Нежелев
77
Павленко
77
Павленко
7
Нежелев
90
Делькин
7
Кулешов
7
Кулешов
90
Делькин
71
Багаев
17
Васильев
17
Васильев
71
Багаев
7
Данилов
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Данилов
65
Рябошапка
14
Радченко
14
Радченко
65
Рябошапка
19
Плетин
11
Камболов
11
Камболов
19
Плетин
4
Рухаиа
4
Чалов
4
Чалов
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
20
Кожанов
20
Кожанов
11
Натан Жуниор
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Геолог
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