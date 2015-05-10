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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Тюмень
Анжи - Тюмень: обзор матча 10 мая 2015
Анжи
10.05.2015, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
17'
И. Максимов
72'
Леонардо
82'
Леонардо
57'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Тюмень
89'
Желтая карточка
Н. Теленков
85'
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Шляпкин
85'
Замена
А. Нежелев
️️️️
О. Самсонов
ГОЛ! 3:1!
Леонардо
82'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
77'
ГОЛ! 2:1!
Леонардо
72'
Замена
М. Комков
️️️️
Р. Концедалов
66'
64'
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Ламбарский
61'
Желтая карточка
М. Багаев
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
Желтая карточка
Я. Боли
55'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
45'
36'
Желтая карточка
О. Самсонов
Желтая карточка
А. Аравин
36'
Замена
М. Андреев
️️️️
И. Максимов
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
10
Михаил Комков
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4-1-4-1
41
Кержаков
2
Аравин
4
Айдов
3
Гаджибеков
7
Агаларов
42
Леонардо
8
Чиркин
11
Концедалов
78
Максимов
20
Мутари
10
Боли
2-5-1-2
1
Соколов
19
Пономарев
71
Багаев
36
Самсонов
4
Кленкин
19
Ламбарский
13
Шляпкин
20
Теленков
3
Голяткин
9
Мамтов
90
Делькин
78
Максимов
77
Андреев
77
Андреев
78
Максимов
11
Концедалов
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
11
Концедалов
11
Концедалов
10
Комков
10
Комков
11
Концедалов
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
19
Ламбарский
77
Павленко
77
Павленко
19
Ламбарский
36
Самсонов
7
Нежелев
7
Нежелев
36
Самсонов
13
Шляпкин
7
Кулешов
7
Кулешов
13
Шляпкин
Остались в запасе
Анжи
Тюмень
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Анжи - Тюмень
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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