Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Тюмень
Сочи - Тюмень: обзор матча 19 июля 2014
Сочи
19.07.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Тюмень
82'
С. Данилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Тюмень
90'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Х. Мамтов
Замена
В. Сысоев
️️️️
С. Миронов
87'
82'
ГОЛ! 0:1!
С. Данилов
78'
Замена
Д. Зарва
️️️️
А. Павленко
73'
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Гогберашвили
67'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
А. Чухлей
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
67'
Замена
А. Петухов
️️️️
А. Савин
55'
Замена
Д. Вихров
️️️️
Б. Абдулфаттах
45'
+1
42'
Желтая карточка
А. Павленко
36'
Желтая карточка
М. Канаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
11
Александр Петухов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Арсеньев
3
Гаджибеков
5
Абдулфаттах
12
Пинчук
19
Солнцев
27
Апатин
84
Воробьев
88
Миронов
77
Андреев
18
Савин
10
Матяш
3-1-4-1-1
1
Соколов
20
Чухлей
5
Фурсин
77
Павленко
17
Канаев
7
Данилов
13
Шляпкин
4
Кленкин
87
Гогберашвили
3
Голяткин
9
Мамтов
88
Миронов
4
Сысоев
4
Сысоев
88
Миронов
5
Абдулфаттах
6
Вихров
6
Вихров
5
Абдулфаттах
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
18
Савин
11
Петухов
11
Петухов
18
Савин
20
Чухлей
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
20
Чухлей
77
Павленко
15
Зарва
15
Зарва
77
Павленко
9
Мамтов
55
Гузь
55
Гузь
9
Мамтов
87
Гогберашвили
7
Кулешов
7
Кулешов
87
Гогберашвили
Остались в запасе
Сочи
Тюмень
10
Евгений Матрахов
ОП
13
Сергей Панов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Демидов
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
13
Сергей Панов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Сочи - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Тюмень
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
Вчера, 11:12
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
Вчера, 11:12
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+