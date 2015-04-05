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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Тюмень
Томь - Тюмень: обзор матча 05 апреля 2015
Томь
05.04.2015, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
42'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Тюмень
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Н. Баженов
90'
+2
Замена
А. Димидко
️️️️
Е. Башкиров
81'
79'
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Ламбарский
Замена
И. Темников
️️️️
А. Черевко
69'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Бурмистров
68'
62'
Желтая карточка
С. Голяткин
61'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
М. Канаев
Желтая карточка
Е. Башкиров
53'
46'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Шляпкин
44'
Замена
В. Кулешов
️️️️
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:0!
К. Погребняк
42'
12'
Желтая карточка
Р. Абазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
32
Никита Баженов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Томь
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
3-2-1-1-3
1
Солосин
26
Бендзь
25
Йиранек
43
Терентьев
44
Башкиров
5
Немов
32
Баженов
18
Бурмистров
9
Погребняк
72
Голышев
26
Черевко
3-1-3-1-2
1
Соколов
57
Абазов
71
Багаев
2
Кичин
17
Канаев
7
Данилов
4
Кленкин
13
Шляпкин
3
Голяткин
90
Делькин
9
Мамтов
26
Черевко
11
Темников
11
Темников
26
Черевко
32
Баженов
34
Сабитов
34
Сабитов
32
Баженов
44
Башкиров
2
Димидко
2
Димидко
44
Башкиров
18
Бурмистров
15
Сорокин
15
Сорокин
18
Бурмистров
9
Мамтов
7
Кулешов
7
Кулешов
9
Мамтов
13
Шляпкин
77
Павленко
77
Павленко
13
Шляпкин
Ламбарский
7
Нежелев
7
Нежелев
Ламбарский
17
Канаев
19
Ламбарский
19
Ламбарский
17
Канаев
Остались в запасе
Томь
Тюмень
12
Арби Межиев
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
32
Анзор Саная
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Томь - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
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