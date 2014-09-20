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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Тюмень
Тосно - Тюмень: обзор матча 20 сентября 2014
Тосно
20.09.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
72'
А. Пазин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Тюмень
Замена
В. Пономарев
️️️️
Б. Хадарцев
90'
+3
85'
Замена
Д. Зарва
️️️️
М. Канаев
84'
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Шляпкин
79'
Замена
С. Данилов
️️️️
О. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
А. Пазин
72'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Горелишвили
69'
Замена
С. Причиненко
️️️️
А. Павленко
53'
Замена
А. Радченко
️️️️
О. Марцваладзе
46'
Желтая карточка
О. Марцваладзе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
3-2-2-2-1
77
Ревишвили
3
Зайцев
88
Наваловский
25
Смирнов
24
Горелишвили
11
Пазин
8
Павленко
7
Берхамов
10
Хадарцев
77
Романенко
20
Марцваладзе
2-1-4-1-2
1
Соколов
77
Павленко
55
Гузь
17
Канаев
36
Самсонов
13
Шляпкин
4
Кленкин
20
Теленков
3
Голяткин
9
Мамтов
99
Савин
24
Горелишвили
28
Султонов
28
Султонов
24
Горелишвили
10
Хадарцев
19
Пономарев
19
Пономарев
10
Хадарцев
8
Павленко
23
Причиненко
23
Причиненко
8
Павленко
20
Марцваладзе
27
Радченко
27
Радченко
20
Марцваладзе
17
Канаев
15
Зарва
15
Зарва
17
Канаев
13
Шляпкин
7
Кулешов
7
Кулешов
13
Шляпкин
36
Самсонов
7
Данилов
7
Данилов
36
Самсонов
Остались в запасе
Тосно
Тюмень
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тосно - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
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Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
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2 : 1
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13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Кировец
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