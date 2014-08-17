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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тюмень
СКА-Хабаровск - Тюмень: обзор матча 17 августа 2014
СКА-Хабаровск
17.08.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
43'
В. Плетин
79'
В. Коробка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тюмень
Желтая карточка
Г. Рухаиа
85'
79'
ГОЛ! 1:1!
В. Коробка
Замена
А. Агапов
️️️️
А. Козорез
77'
74'
Замена
Клейтон
️️️️
Д. Кленкин
Замена
Л. Имедашвили
️️️️
З. Камболов
71'
Замена
З. Камболов
️️️️
В. Никифоров
68'
66'
Желтая карточка
С. Данилов
63'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Х. Мамтов
60'
Замена
В. Коробка
️️️️
Н. Теленков
58'
Замена
С. Данилов
️️️️
М. Канаев
Желтая карточка
Г. Гогуа
48'
ГОЛ! 1:0!
В. Плетин
43'
Замена
В. Плетин
️️️️
О. Кожанов
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
11
Клейтон
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
3-2-4-1
40
Козорез
11
Аладашвили
65
Рябошапка
5
Эдиев
85
Попов
10
Никифоров
7
Гогуа
4
Рухаиа
13
Замалиев
90
Гайдаш
20
Кожанов
3-1-3-1-2
1
Соколов
20
Чухлей
77
Павленко
7
Кулешов
17
Канаев
13
Шляпкин
4
Кленкин
20
Теленков
3
Голяткин
9
Мамтов
15
Зарва
Камболов
44
Имедашвили
44
Имедашвили
Камболов
10
Никифоров
11
Камболов
11
Камболов
10
Никифоров
40
Козорез
16
Агапов
16
Агапов
40
Козорез
20
Кожанов
19
Плетин
19
Плетин
20
Кожанов
4
Кленкин
11
Клейтон
11
Клейтон
4
Кленкин
9
Мамтов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
9
Мамтов
20
Теленков
11
Коробка
11
Коробка
20
Теленков
17
Канаев
7
Данилов
7
Данилов
17
Канаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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