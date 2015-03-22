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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Тюмень
Химик - Тюмень: обзор матча 22 марта 2015
Химик
22.03.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 2
Завершен
Тюмень
44'
А. Касьян
58'
А. Касьян (П)
29'
А. Павленко
69'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Тюмень
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Гащенков
90'
+4
82'
Замена
М. Канаев
️️️️
Н. Теленков
77'
Замена
С. Данилов
️️️️
И. Ламбарский
Замена
А. Еркин
️️️️
Г. Джикия
72'
70'
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Шляпкин
69'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мамтов
Замена
С. Квасов
️️️️
С. Федотов
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Касьян
58'
56'
Желтая карточка
Р. Абазов
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Валикаев
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
44'
41'
Желтая карточка
В. Кичин
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Павленко
21'
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
7
Сергей Данилов
ПП
3-3-2-1
77
Чуваев
6
Шустиков
4
Тагилов
14
Джикия
4
Бабенков
18
Карасев
8
Федотов
77
Гащенков
5
Валикаев
19
Касьян
3-2-3-2
1
Соколов
2
Кичин
19
Пономарев
77
Павленко
57
Абазов
71
Багаев
19
Ламбарский
13
Шляпкин
20
Теленков
9
Мамтов
90
Делькин
8
Федотов
17
Квасов
17
Квасов
8
Федотов
14
Джикия
33
Еркин
33
Еркин
14
Джикия
5
Валикаев
98
Ильин
98
Ильин
5
Валикаев
77
Гащенков
24
Столбовой
24
Столбовой
77
Гащенков
20
Теленков
17
Канаев
17
Канаев
20
Теленков
19
Пономарев
7
Кулешов
7
Кулешов
19
Пономарев
13
Шляпкин
7
Нежелев
7
Нежелев
13
Шляпкин
19
Ламбарский
7
Данилов
7
Данилов
19
Ламбарский
Остались в запасе
Химик
Тюмень
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Салават Галеев
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Химик - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Химик
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