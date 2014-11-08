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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тюмень
Оренбург - Тюмень: обзор матча 08 ноября 2014
Оренбург
08.11.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
36'
И. Коронов (П)
45'
В. Парняков
24'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тюмень
Замена
Ф. Васиев
️️️️
Х. Аппаев
90'
+1
Замена
М. Шогенов
️️️️
И. Коронов
90'
Замена
М. Яковлев
️️️️
С. Бреев
84'
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
79'
77'
Замена
С. Данилов
️️️️
Н. Теленков
Желтая карточка
А. Малых
76'
74'
Вторая желтая
Х. Мамтов
68'
Замена
Д. Зарва
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
В. Полуяхтов
58'
46'
Замена
Е. Савин
️️️️
А. Чухлей
46'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Клейтон
ГОЛ! 2:1!
В. Парняков
45'
38'
Желтая карточка
А. Чухлей
36'
Желтая карточка
Х. Мамтов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коронов
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кленкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
14
Аппаев
3-1-4-1-1
1
Соколов
20
Чухлей
77
Павленко
7
Кулешов
17
Канаев
11
Клейтон
4
Кленкин
13
Шляпкин
20
Теленков
3
Голяткин
9
Мамтов
14
Аппаев
26
Васиев
26
Васиев
14
Аппаев
23
Бреев
9
Яковлев
9
Яковлев
23
Бреев
14
Коронов
8
Шогенов
8
Шогенов
14
Коронов
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
Савин
15
Зарва
15
Зарва
Савин
11
Клейтон
55
Гузь
55
Гузь
11
Клейтон
20
Теленков
7
Данилов
7
Данилов
20
Теленков
20
Чухлей
99
Савин
99
Савин
20
Чухлей
Остались в запасе
Оренбург
Тюмень
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Оренбург - Тюмень
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Газовик
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