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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Луч
Тюмень - Луч: обзор матча 10 августа 2014
Тюмень
10.08.2014, воскресенье, 16:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Луч
80'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Луч
Желтая карточка
В. Кулешов
83'
Замена
Д. Зарва
️️️️
Х. Мамтов
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Мязин
Пас отдал
С. Прокофьев
76'
Замена
Е. Скобликов
️️️️
С. Ваганов
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
А. Шляпкин
72'
69'
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Корян
66'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Нивалдо
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Данилов
64'
62'
Желтая карточка
С. Прокофьев
61'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Бурченко
Замена
Н. Теленков
️️️️
В. Коробка
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Луч
1
Денис Книга
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
7
Евгений Скобликов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Соколов
77
Павленко
55
Гузь
7
Кулешов
17
Канаев
11
Коробка
4
Кленкин
13
Шляпкин
7
Данилов
3
Голяткин
9
Мамтов
4-3-3
1
Книга
27
Лебедев
23
Джиоев
24
Мирошниченко
25
Семочко
4
Славнов
23
Ваганов
8
Бурченко
6
Нивалдо
9
Корян
11
Прокофьев
13
Шляпкин
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
13
Шляпкин
9
Мамтов
15
Зарва
15
Зарва
9
Мамтов
11
Коробка
20
Теленков
20
Теленков
11
Коробка
7
Данилов
99
Савин
99
Савин
7
Данилов
23
Ваганов
7
Скобликов
7
Скобликов
23
Ваганов
8
Бурченко
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Бурченко
6
Нивалдо
44
Клопков
44
Клопков
6
Нивалдо
9
Корян
87
Мязин
87
Мязин
9
Корян
Остались в запасе
Тюмень
Луч
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Геолог
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