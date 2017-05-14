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Евгений Цимбал
Статистика
Евгений Цимбал - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1986 (40), Балтийск
#8 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
30
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Балтика
1 : 0
14.05.2017
Сокол
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 2
10.05.2017
Балтика
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1 : 0
17.04.2017
Балтика
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 0
12.04.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0 : 1
07.04.2017
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
0 : 2
01.04.2017
Тосно
1' - 90'
54'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-2
1 : 2
23.03.2017
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0 : 0
19.03.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
12.03.2017
Балтика
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1 : 1
26.11.2016
Балтика
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0 : 3
13.11.2016
Динамо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2 : 2
05.11.2016
Балтика
46' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 0
30.10.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
0 : 0
22.10.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
15.10.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 2
08.10.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0 : 0
26.09.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.09.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1 : 2
10.09.2016
Тамбов
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
4 : 1
03.09.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1 : 2
28.08.2016
Спартак-2
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 1
21.08.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
17.08.2016
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 0
13.08.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 0
06.08.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2 : 1
27.07.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
23.07.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 0
16.07.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Балтика
1 : 0
11.07.2016
Шинник
1' - 90'
33'
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