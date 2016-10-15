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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Балтика
Кубань (ЛФЛ) - Балтика: обзор матча 15 октября 2016
Кубань (ЛФЛ)
15.10.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
61'
Н. Марков
54'
П. Соломатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Балтика
90'
+3
Замена
К. Родионов
️️️️
С. Помогаев
90'
Замена
Р. Славнов
️️️️
П. Соломатин
Замена
А. Щадин
️️️️
Р. Бугаев
82'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Марков
78'
77'
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Каленкович
69'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
Замена
В. Обухов
️️️️
М. Житнев
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Марков
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
П. Соломатин
Желтая карточка
О. Алейник
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
88
Мозес Олоя
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
4-1-4-1
39
Фролов
8
Бугаев
26
Бендзь
25
Смирнов
13
Марков
8
Якуба
34
Алейник
19
Гай
99
Житнев
88
Хубулов
98
Ильин
3-2-3-2
95
Вамбольт
18
Марущак
39
Сармонт
13
Тимофеев
8
Цимбал
18
Суханов
78
Помогаев
4
Елисеев
93
Каленкович
31
Соломатин
7
Сердюк
13
Марков
31
Зотов
31
Зотов
13
Марков
8
Бугаев
92
Щадин
92
Щадин
8
Бугаев
99
Житнев
13
Обухов
13
Обухов
99
Житнев
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
93
Каленкович
13
Почивалин
13
Почивалин
93
Каленкович
78
Помогаев
22
Родионов
22
Родионов
78
Помогаев
31
Соломатин
4
Славнов
4
Славнов
31
Соломатин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Новости команд
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