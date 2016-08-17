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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-Нальчик
Балтика - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 августа 2016
Балтика
17.08.2016, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
52'
А. Подбельцев (П)
24'
А. Соблиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-Нальчик
Замена
Е. Бутаков
️️️️
В. Почивалин
88'
86'
Желтая карточка
С. Крамаренко
81'
Замена
З. Макоев
️️️️
Х. Ахриев
76'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Бажев
72'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Д. Войнов
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Макарчук
69'
Замена
А. Сердюк
️️️️
Э. Суханов
66'
Желтая карточка
Э. Суханов
64'
62'
Замена
А. Марченко
️️️️
Ш. Мухаммад
58'
Вторая желтая
О. Мурачев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Подбельцев
52'
48'
Желтая карточка
О. Мурачев
44'
Желтая карточка
Д. Войнов
28'
Желтая карточка
А. Соблиров
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Соблиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
3-4-1-1
16
Барановский
22
Родионов
19
Пономарев
81
Зимулька
13
Почивалин
8
Цимбал
18
Суханов
18
Марущак
8
Малеев
9
Подбельцев
3-3-3-1
1
Антипов
3
Мурачев
7
Соблиров
4
Дашаев
7
Тебердиев
34
Дроздов
5
Семенов
21
Ахриев
21
Войнов
17
Мухаммад
9
Бажев
18
Суханов
7
Сердюк
7
Сердюк
18
Суханов
13
Почивалин
24
Бутаков
24
Бутаков
13
Почивалин
17
Макарчук
4
Елисеев
4
Елисеев
17
Макарчук
21
Ахриев
88
Макоев
88
Макоев
21
Ахриев
9
Бажев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
9
Бажев
17
Мухаммад
48
Марченко
48
Марченко
17
Мухаммад
21
Войнов
91
Кузнецов
91
Кузнецов
21
Войнов
Остались в запасе
Балтика
Спартак-Нальчик
88
Вячеслав Землянский
ОП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
31
Имран Карданов
ВР
7
Азамат Балкаров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Вячеслав Землянский
ОП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
7
Азамат Балкаров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Балтика - Спартак-Нальчик
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Балтика
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