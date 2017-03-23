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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Балтика
Спартак-2 - Балтика: обзор матча 23 марта 2017
Спартак-2
23.03.2017, четверг, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
87'
Е. Макеев
37'
К. Родионов
90+2'
А. Джафар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
В. Крючков
90'
+2
Желтая карточка
В. Почивалин
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Джафар
ГОЛ! 1:1!
Е. Макеев
87'
85'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
В. Каленкович
Замена
Н. Рассказов
️️️️
И. Самбу
83'
Красная карточка
И. Хомуха
80'
77'
Желтая карточка
А. Джафар
Вторая желтая
А. Самсонов
69'
68'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
К. Родионов
Желтая карточка
А. Самсонов
61'
46'
Замена
А. Джафар
️️️️
А. Подбельцев
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Федчук
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Давыдов
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Родионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
33
Валерий Ярошенко
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
3-2-2-3
98
Максименко
4
Савичев
22
Хомуха
88
Сокол
3
Щербаков
34
Макеев
8
Самсонов
83
Пантелеев
10
Федчук
88
Давыдов
99
Нимели
3-4-2-1
39
Фролов
55
Крючков
40
Тимошин
25
Концедалов
22
Родионов
18
Суханов
8
Цимбал
13
Почивалин
23
Причиненко
93
Каленкович
9
Подбельцев
Самбу
15
Рассказов
15
Рассказов
Самбу
10
Федчук
49
Самбу
49
Самбу
10
Федчук
88
Давыдов
77
Бакаев
77
Бакаев
88
Давыдов
93
Каленкович
33
Ярошенко
33
Ярошенко
93
Каленкович
22
Родионов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
22
Родионов
9
Подбельцев
77
Джафар
77
Джафар
9
Подбельцев
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
7
Артем Сердюк
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
7
Артем Сердюк
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спартак-2 - Балтика
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
академии "Спартак"
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