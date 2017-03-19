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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 19 марта 2017
Балтика
19.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
90'
Замена
Р. Джигкаев
️️️️
И. Столбовой
Замена
В. Почивалин
️️️️
И. Кухарчук
86'
Желтая карточка
А. Подбельцев
80'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
79'
72'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
П. Соломатин
️️️️
В. Ярошенко
61'
50'
Желтая карточка
С. Пономаренко
39'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Фролов
7
Скопинцев
25
Концедалов
40
Тимошин
8
Цимбал
18
Суханов
93
Каленкович
33
Ярошенко
44
Кухарчук
77
Джафар
7
Сердюк
4-1-2-1-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
19
Машнев
3
Насадюк
56
Гриднев
18
Килин
24
Столбовой
18
Гордиенко
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
44
Кухарчук
13
Почивалин
13
Почивалин
44
Кухарчук
33
Ярошенко
31
Соломатин
31
Соломатин
33
Ярошенко
24
Столбовой
15
Джигкаев
15
Джигкаев
24
Столбовой
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
Остались в запасе
Балтика
Луч
16
Михаил Барановский
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Игорь Черевченко
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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Балтика
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12:54
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12:41
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