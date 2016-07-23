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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 23 июля 2016
Балтика
23.07.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
32'
А. Исаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
90'
+1
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
А. Сердюк
85'
83'
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Малеев
81'
80'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Исаев
77'
Желтая карточка
А. Харитонов
74'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Макарчук
️️️️
В. Почивалин
71'
Желтая карточка
А. Подбельцев
64'
62'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Алиев
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Елисеев
60'
48'
Желтая карточка
О. Ланин
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Исаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Павел Рожков
ОП
10
Михаил Комков
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Барановский
13
Почивалин
55
Крючков
81
Зимулька
18
Марущак
8
Цимбал
18
Суханов
93
Каленкович
4
Елисеев
8
Малеев
9
Подбельцев
4-2-3-1
1
Вавилин
4
Чичерин
23
Чернов
15
Колев
99
Морозов
64
Ланин
10
Исаев
8
Иванов
10
Алиев
83
Харитонов
32
Козлов
8
Малеев
7
Сердюк
7
Сердюк
8
Малеев
13
Почивалин
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Почивалин
4
Елисеев
22
Родионов
22
Родионов
4
Елисеев
10
Алиев
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Алиев
83
Харитонов
23
Васильев
23
Васильев
83
Харитонов
10
Исаев
10
Комков
10
Комков
10
Исаев
32
Козлов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
32
Козлов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Балтика - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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12:41
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