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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 28 августа 2016
Балтика
28.08.2016, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
26'
К. Марущак
57'
Д. Давыдов
60'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-2
80'
Замена
К. Щербаков
️️️️
А. Самсонов
Желтая карточка
А. Сердюк
79'
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Елисеев
77'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Малеев
71'
70'
Замена
И. Синодзука
️️️️
К. Савичев
Замена
Е. Бутаков
️️️️
В. Каленкович
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Федчук
Замена
Е. Цимбал
️️️️
В. Почивалин
57'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Давыдов
Желтая карточка
Э. Суханов
55'
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Ш. Шанбиев
46'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
К. Марущак
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-3-2-1-1
16
Барановский
18
Марущак
81
Зимулька
22
Родионов
13
Почивалин
18
Суханов
13
Тимофеев
93
Каленкович
4
Елисеев
8
Малеев
9
Подбельцев
4-3-1-2
47
Филиппов
18
Паршивлюк
22
Хомуха
13
Гранат
4
Савичев
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
91
Яковлев
10
Федчук
88
Давыдов
93
Каленкович
24
Бутаков
24
Бутаков
93
Каленкович
8
Малеев
7
Сердюк
7
Сердюк
8
Малеев
13
Почивалин
8
Цимбал
8
Цимбал
13
Почивалин
4
Елисеев
4
Славнов
4
Славнов
4
Елисеев
4
Савичев
70
Синодзука
70
Синодзука
4
Савичев
8
Самсонов
3
Щербаков
3
Щербаков
8
Самсонов
91
Яковлев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
91
Яковлев
2
Шанбиев
99
Гулиев
99
Гулиев
2
Шанбиев
Остались в запасе
Балтика
Спартак-2
78
Семен Помогаев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
16
Владислав Терешкин
ВР
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Балтика - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Балтика
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