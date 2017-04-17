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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 17 апреля 2017
Химки
17.04.2017, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
82'
И. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
Замена
М. Широков
️️️️
И. Кузьмичев
90'
+2
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Чатович
89'
87'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Джафар
85'
Замена
А. Шешуков
️️️️
Е. Цимбал
ГОЛ! 1:0!
И. Кузьмичев
82'
76'
Вторая желтая
В. Каленкович
Желтая карточка
Н. Лапин
67'
67'
Замена
К. Родионов
️️️️
Э. Суханов
62'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Малания
59'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Т. Андре Нильсен
59'
58'
Желтая карточка
А. Сердюк
19'
Желтая карточка
В. Каленкович
8'
Желтая карточка
Э. Суханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Адмир Чатович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Максим Широков
ЦП
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
3-2-3-2
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Чатович
53
Казаев
4
Тюнин
11
Кузьмичев
92
Нильсен
4-2-2-2
39
Фролов
25
Концедалов
40
Тимошин
55
Крючков
7
Скопинцев
8
Цимбал
18
Суханов
23
Причиненко
93
Каленкович
77
Джафар
7
Сердюк
11
Кузьмичев
77
Широков
77
Широков
11
Кузьмичев
8
Чатович
45
Горячев
45
Горячев
8
Чатович
20
Малания
8
Петрусев
8
Петрусев
20
Малания
92
Нильсен
77
Мостовой
77
Мостовой
92
Нильсен
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
18
Суханов
22
Родионов
22
Родионов
18
Суханов
8
Цимбал
7
Шешуков
7
Шешуков
8
Цимбал
77
Джафар
4
Елисеев
4
Елисеев
77
Джафар
Остались в запасе
Химки
Балтика
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Химки - Балтика
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Родина
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