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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Балтика
Тосно - Балтика: обзор матча 03 сентября 2016
Тосно
03.09.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
4 : 1
Завершен
Балтика
15'
А. Заболотный
32'
Е. Марков
53'
Е. Марков
79'
П. Киреенко
78'
С. Помогаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Балтика
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
В. Галиулин
88'
83'
Замена
Г. Засеев
️️️️
К. Родионов
ГОЛ! 4:1!
П. Киреенко
79'
78'
ГОЛ! 3:1!
С. Помогаев
75'
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Сармонт
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
70'
64'
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Подбельцев
ГОЛ! 3:0!
Е. Марков
53'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Причиненко
52'
46'
Замена
Д. Вамбольт
️️️️
М. Барановский
ГОЛ! 2:0!
Е. Марков
32'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
7
Гела Засеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
4-3-1-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
20
Дугалич
57
Абазов
23
Причиненко
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
48
Кутьин
91
Заболотный
4-1-3-1-1
16
Барановский
18
Марущак
81
Зимулька
22
Родионов
39
Сармонт
8
Цимбал
78
Помогаев
4
Елисеев
93
Каленкович
8
Малеев
9
Подбельцев
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
21
Галиулин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
21
Галиулин
23
Причиненко
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Причиненко
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
16
Барановский
95
Вамбольт
95
Вамбольт
16
Барановский
39
Сармонт
19
Пономарев
19
Пономарев
39
Сармонт
22
Родионов
7
Засеев
7
Засеев
22
Родионов
9
Подбельцев
4
Славнов
4
Славнов
9
Подбельцев
Остались в запасе
Тосно
Балтика
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Тосно - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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