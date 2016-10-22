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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 22 октября 2016
Балтика
22.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
90'
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Подбельцев
90'
80'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Замена
В. Пономарев
️️️️
К. Родионов
80'
79'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Багаев
77'
Замена
И. Дранников
️️️️
И. Альшин
67'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
С. Помогаев
64'
Замена
В. Крючков
️️️️
В. Сармонт
64'
53'
Желтая карточка
А. Рылов
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Марущак
46'
26'
Желтая карточка
М. Багаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-3-2-2
95
Вамбольт
18
Марущак
39
Сармонт
22
Родионов
13
Почивалин
8
Цимбал
13
Тимофеев
93
Каленкович
78
Помогаев
31
Соломатин
9
Подбельцев
3-2-2-2-1
1
Саутин
93
Бурнаш
15
Тихий
13
Иванов
29
Шахов
71
Багаев
10
Рылов
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
22
Родионов
19
Пономарев
19
Пономарев
22
Родионов
39
Сармонт
55
Крючков
55
Крючков
39
Сармонт
9
Подбельцев
4
Елисеев
4
Елисеев
9
Подбельцев
18
Марущак
4
Славнов
4
Славнов
18
Марущак
10
Альшин
4
Дранников
4
Дранников
10
Альшин
10
Рылов
7
Козлов
7
Козлов
10
Рылов
71
Багаев
88
Болов
88
Болов
71
Багаев
Остались в запасе
Балтика
Факел
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Игорь Захаряк
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Игорь Захаряк
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Балтика - Факел
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Балтика
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