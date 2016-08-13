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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 13 августа 2016
Волгарь
13.08.2016, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
6'
А. Болонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Балтика
Замена
К. Плиев
️️️️
О. Шалаев
82'
76'
Замена
К. Марущак
️️️️
В. Тимофеев
71'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Елисеев
68'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Подбельцев
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Радченко
63'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Т. Букия
60'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Скворцов
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Болонин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
3-1-3-1-2
71
Бучнев
66
Жестоков
76
Стешин
23
Зуйков
18
Шалаев
10
Букия
2
Кирисов
9
Яковлев
11
Болонин
27
Радченко
92
Скворцов
3-4-1-1
16
Барановский
81
Зимулька
19
Пономарев
22
Родионов
13
Тимофеев
18
Суханов
8
Цимбал
13
Почивалин
8
Малеев
9
Подбельцев
10
Букия
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Букия
18
Шалаев
15
Плиев
15
Плиев
18
Шалаев
92
Скворцов
11
Сутормин
11
Сутормин
92
Скворцов
27
Радченко
14
Машуков
14
Машуков
27
Радченко
9
Подбельцев
7
Сердюк
7
Сердюк
9
Подбельцев
13
Тимофеев
18
Марущак
18
Марущак
13
Тимофеев
27
Елисеев
4
Елисеев
4
Елисеев
27
Елисеев
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Волгарь - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
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