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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тамбов
Балтика - Тамбов: обзор матча 10 сентября 2016
Балтика
10.09.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
23'
Э. Суханов
11'
А. Столяренко
76'
Д. Поярков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тамбов
85'
Замена
А. Алумона
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Елисеев
️️️️
Е. Цимбал
81'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Поярков
Замена
А. Подбельцев
️️️️
П. Соломатин
74'
67'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Трусевич
Замена
С. Помогаев
️️️️
Р. Славнов
63'
60'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Зюзинс
Желтая карточка
П. Соломатин
59'
58'
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Почивалин
47'
Желтая карточка
В. Пономарев
45'
Желтая карточка
Э. Суханов
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Суханов
23'
20'
Желтая карточка
О. Чернышов
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Столяренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Балтика
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
4-2-2-1-1
95
Вамбольт
13
Почивалин
81
Зимулька
19
Пономарев
18
Марущак
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
4
Славнов
8
Малеев
31
Соломатин
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
20
Столяренко
22
Рыбин
66
Дутов
30
Трусевич
17
Зюзинс
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
31
Соломатин
9
Подбельцев
9
Подбельцев
31
Соломатин
4
Славнов
78
Помогаев
78
Помогаев
4
Славнов
13
Почивалин
22
Родионов
22
Родионов
13
Почивалин
8
Цимбал
4
Елисеев
4
Елисеев
8
Цимбал
30
Трусевич
25
Поярков
25
Поярков
30
Трусевич
17
Зюзинс
7
Каюмов
7
Каюмов
17
Зюзинс
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
13
Дорожкин
18
Алумона
18
Алумона
13
Дорожкин
Остались в запасе
Балтика
Тамбов
17
Артем Макарчук
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Балтика - Тамбов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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