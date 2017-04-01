Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тосно
Балтика - Тосно: обзор матча 01 апреля 2017
Балтика
01.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
55'
А. Кутьин (П)
62'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тосно
Замена
П. Соломатин
️️️️
Д. Скопинцев
85'
84'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Заболотный
78'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Галиулин
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Каленкович
77'
69'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Г. Чиркин
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Заболотный
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Кухарчук
61'
Желтая карточка
В. Крючков
60'
57'
Желтая карточка
А. Заболотный
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кутьин
Желтая карточка
Е. Цимбал
54'
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
М. Палиенко
45'
Желтая карточка
А. Логашов
27'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Ильнур Альшин
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-2-1-1-2
39
Фролов
7
Скопинцев
25
Концедалов
40
Тимошин
55
Крючков
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
44
Кухарчук
77
Джафар
7
Сердюк
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
43
Логашов
57
Абазов
20
Дугалич
5
Никитин
18
Кашчелан
8
Чиркин
11
Макаров
21
Галиулин
99
Палиенко
91
Заболотный
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
93
Каленкович
13
Почивалин
13
Почивалин
93
Каленкович
44
Кухарчук
4
Елисеев
4
Елисеев
44
Кухарчук
7
Скопинцев
31
Соломатин
31
Соломатин
7
Скопинцев
21
Галиулин
10
Альшин
10
Альшин
21
Галиулин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Чиркин
91
Заболотный
0
Милевский
0
Милевский
91
Заболотный
99
Палиенко
48
Кутьин
48
Кутьин
99
Палиенко
Остались в запасе
Балтика
Тосно
17
Артем Макарчук
ЛЗ
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
8
Артемий Малеев
АП
16
Михаил Барановский
ВР
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Тосно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Тосно
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
1
Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
8
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
1
Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
8
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+