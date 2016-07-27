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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Балтика
Динамо - Балтика: обзор матча 27 июля 2016
Динамо
27.07.2016, среда, 19:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
38'
К. Панченко
82'
К. Панченко
45'
В. Почивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Балтика
Замена
С. Драгун
️️️️
Ф. Бечирай
85'
84'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
А. Малеев
ГОЛ! 2:1!
К. Панченко
82'
79'
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Каленкович
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Ташаев
73'
67'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Подбельцев
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Сапета
58'
55'
Замена
А. Макарчук
️️️️
В. Почивалин
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Почивалин
Желтая карточка
А. Зотов
42'
Пенальти не реализован!
Ф. Бечирай
41'
40'
Желтая карточка
К. Зимулька
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
38'
33'
Желтая карточка
В. Каленкович
Замена
А. Терехов
️️️️
Г. Морозов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
32
Терехов
11
Темников
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
4-2-2-1-1
16
Барановский
18
Марущак
55
Крючков
81
Зимулька
13
Почивалин
8
Цимбал
18
Суханов
4
Елисеев
93
Каленкович
8
Малеев
9
Подбельцев
88
Ташаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
88
Ташаев
9
Бечирай
21
Драгун
21
Драгун
9
Бечирай
18
Морозов
11
Терехов
11
Терехов
18
Морозов
41
Сапета
48
Луценко
48
Луценко
41
Сапета
9
Подбельцев
7
Сердюк
7
Сердюк
9
Подбельцев
13
Почивалин
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Почивалин
93
Каленкович
19
Пономарев
19
Пономарев
93
Каленкович
8
Малеев
13
Тимофеев
13
Тимофеев
8
Малеев
Остались в запасе
Динамо
Балтика
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
95
Денис Вамбольт
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Динамо - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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