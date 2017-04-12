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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 апреля 2017
Балтика
12.04.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
А. Димидко
89'
Замена
В. Плетин
️️️️
Н. Калинский
81'
Замена
А. Димидко
️️️️
П. Карасев
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Суханов
80'
77'
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Казанков
Желтая карточка
В. Каленкович
70'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Джафар
66'
65'
Желтая карточка
А. Черевко
60'
Замена
А. Друзин
️️️️
А. Рылов
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
59'
Желтая карточка
Н. Тимошин
55'
30'
Желтая карточка
А. Киреев
28'
Желтая карточка
Р. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-2-2
39
Фролов
7
Скопинцев
40
Тимошин
25
Концедалов
55
Крючков
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
23
Причиненко
77
Джафар
7
Сердюк
3-1-3-1-2
56
Довбня
5
Микуцкис
3
Удалый
88
Киреев
18
Карасев
10
Рылов
69
Дедечко
78
Калинский
60
Казанков
26
Черевко
9
Корян
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
77
Джафар
4
Елисеев
4
Елисеев
77
Джафар
18
Суханов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
18
Суханов
10
Рылов
30
Друзин
30
Друзин
10
Рылов
18
Карасев
2
Димидко
2
Димидко
18
Карасев
78
Калинский
19
Плетин
19
Плетин
78
Калинский
60
Казанков
22
Кобялко
22
Кобялко
60
Казанков
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
29
Владислав Соромытько
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Балтика
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