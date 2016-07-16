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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тюмень
Балтика - Тюмень: обзор матча 16 июля 2016
Балтика
16.07.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
46'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тюмень
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Славнов
90'
82'
Замена
А. Третьяков
️️️️
А. Пустозеров
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Малеев
82'
Желтая карточка
А. Макарчук
78'
Замена
А. Макарчук
️️️️
В. Почивалин
75'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
73'
67'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Кленкин
63'
Желтая карточка
Д. Гузь
62'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
46'
Желтая карточка
К. Марущак
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
10
Артем Третьяков
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Барановский
13
Почивалин
81
Зимулька
55
Крючков
18
Марущак
8
Цимбал
18
Суханов
93
Каленкович
4
Славнов
8
Малеев
7
Сердюк
4-4-1-1
35
Смирнов
22
Шабаев
4
Локтионов
55
Гузь
77
Павленко
13
Шляпкин
27
Чудин
4
Кленкин
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Мамтов
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
13
Почивалин
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Почивалин
8
Малеев
22
Родионов
22
Родионов
8
Малеев
4
Славнов
4
Елисеев
4
Елисеев
4
Славнов
4
Пустозеров
10
Третьяков
10
Третьяков
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Лешонок
9
Лешонок
7
Чуканов
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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