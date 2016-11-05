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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 05 ноября 2016
Тюмень
05.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
38'
Х. Мамтов
55'
Х. Мамтов (П)
33'
К. Марущак
88'
В. Пономарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Балтика
90'
Красная карточка
Е. Цимбал
88'
ГОЛ! 2:2!
В. Пономарев
Желтая карточка
И. Чудин
86'
Замена
С. Таказов
️️️️
Д. Кленкин
82'
79'
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Тимофеев
73'
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Родионов
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Чуканов
73'
Замена
Н. Теленков
️️️️
А. Пустозеров
62'
Красная карточка
Р. Локтионов
61'
56'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Подбельцев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мамтов
55'
46'
Замена
Е. Цимбал
️️️️
А. Малеев
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
46'
39'
Желтая карточка
В. Тимофеев
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Марущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
4-4-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
90
Шакуро
77
Павленко
4
Локтионов
4
Пустозеров
13
Шляпкин
27
Чудин
4
Кленкин
7
Чуканов
9
Мамтов
3-2-1-1-2
16
Барановский
24
Бутаков
55
Крючков
22
Родионов
13
Тимофеев
13
Почивалин
93
Каленкович
8
Малеев
31
Соломатин
9
Подбельцев
4
Кленкин
30
Таказов
30
Таказов
4
Кленкин
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Пустозеров
20
Теленков
20
Теленков
4
Пустозеров
7
Чуканов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
7
Чуканов
9
Подбельцев
7
Сердюк
7
Сердюк
9
Подбельцев
13
Тимофеев
19
Пономарев
19
Пономарев
13
Тимофеев
8
Малеев
8
Цимбал
8
Цимбал
8
Малеев
22
Родионов
4
Славнов
4
Славнов
22
Родионов
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
78
Семен Помогаев
ЦП
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Тюмень - Балтика
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Геолог
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