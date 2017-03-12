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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Балтика
Спартак-Нальчик - Балтика: обзор матча 12 марта 2017
Спартак-Нальчик
12.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Балтика
87'
Замена
А. Сердюк
️️️️
С. Причиненко
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
86'
83'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
К. Родионов
Замена
М. Бойчук
️️️️
А. Богатырев
72'
65'
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Ярошенко
Замена
В. Семенов
️️️️
З. Макоев
62'
Замена
А. Гурфов
️️️️
Ш. Мухаммад
59'
53'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Цимбал
Желтая карточка
А. Дашаев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
4-1-4-1
1
Антипов
3
Мурачев
88
Макоев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
7
Крамаренко
17
Мухаммад
21
Войнов
26
Богатырев
33
Ахъядов
4-1-3-1-1
39
Фролов
22
Родионов
25
Концедалов
40
Тимошин
7
Скопинцев
8
Цимбал
23
Причиненко
33
Ярошенко
93
Каленкович
44
Кухарчук
77
Джафар
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
26
Богатырев
20
Бойчук
20
Бойчук
26
Богатырев
88
Макоев
5
Семенов
5
Семенов
88
Макоев
17
Мухаммад
36
Гурфов
36
Гурфов
17
Мухаммад
8
Цимбал
8
Малеев
8
Малеев
8
Цимбал
22
Родионов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
22
Родионов
23
Причиненко
7
Сердюк
7
Сердюк
23
Причиненко
33
Ярошенко
4
Елисеев
4
Елисеев
33
Ярошенко
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Балтика
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спартак-Нальчик - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
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