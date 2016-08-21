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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 21 августа 2016
Луч
21.08.2016, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
45'
Р. Гордиенко
33'
К. Марущак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
90'
+2
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Макарчук
90'
+1
Желтая карточка
А. Сердюк
90'
+1
Желтая карточка
В. Пономарев
Желтая карточка
В. Минич
90'
+1
Желтая карточка
А. Килин
90'
Замена
В. Минич
️️️️
А. Килин
86'
73'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Суханов
Замена
Нивалдо
️️️️
И. Михалев
72'
71'
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Сармонт
57'
Желтая карточка
Э. Суханов
46'
Замена
А. Сердюк
️️️️
К. Родионов
Замена
Ю. Коломыц
️️️️
А. Кашкавал
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гордиенко
45'
Желтая карточка
А. Пискунов
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Марущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
4-2-1-3
70
Котляров
85
Попов
27
Грицаенко
27
Кашкавал
5
Пискунов
56
Гриднев
77
Петраков
18
Килин
11
Носов
39
Михалев
18
Гордиенко
3-4-1-1
16
Барановский
39
Сармонт
22
Родионов
81
Зимулька
18
Марущак
8
Цимбал
18
Суханов
13
Почивалин
8
Малеев
9
Подбельцев
27
Кашкавал
6
Коломыц
6
Коломыц
27
Кашкавал
18
Килин
32
Минич
32
Минич
18
Килин
39
Михалев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
39
Михалев
22
Родионов
7
Сердюк
7
Сердюк
22
Родионов
17
Макарчук
27
Елисеев
27
Елисеев
17
Макарчук
39
Сармонт
19
Пономарев
19
Пономарев
39
Сармонт
18
Суханов
4
Елисеев
4
Елисеев
18
Суханов
Остались в запасе
Луч
Балтика
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Максим Машнев
ОП
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Максим Машнев
ОП
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Луч - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Динамо
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