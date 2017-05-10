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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 10 мая 2017
Факел
10.05.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
65'
Д. Каюмов
58'
А. Концедалов
70'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Балтика
90'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Желтая карточка
А. Касьян
90'
Желтая карточка
Р. Болов
90'
83'
Замена
А. Шешуков
️️️️
В. Каленкович
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Д. Иванов
81'
71'
Замена
А. Джафар
️️️️
П. Соломатин
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Сердюк
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Каюмов
65'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
И. Соловьев
63'
62'
Замена
К. Родионов
️️️️
Е. Цимбал
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Концедалов
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Свежов
55'
Желтая карточка
И. Соловьев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Саутин
15
Тихий
13
Иванов
29
Шахов
71
Багаев
55
Осипенко
9
Соловьев
6
Свежов
7
Каюмов
19
Касьян
17
Бирюков
4-2-2-2
16
Барановский
25
Концедалов
55
Крючков
40
Тимошин
7
Скопинцев
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
23
Причиненко
31
Соломатин
7
Сердюк
13
Иванов
93
Бурнаш
93
Бурнаш
13
Иванов
6
Свежов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
6
Свежов
9
Соловьев
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
9
Соловьев
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
8
Цимбал
22
Родионов
22
Родионов
8
Цимбал
93
Каленкович
7
Шешуков
7
Шешуков
93
Каленкович
31
Соломатин
77
Джафар
77
Джафар
31
Соломатин
Остались в запасе
Факел
Балтика
88
Виталий Мельниченко
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
9
Александр Подбельцев
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Евгений Фролов
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Подбельцев
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Евгений Фролов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Факел - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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