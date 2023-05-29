Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kevin Halabaku - статистика

#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
29.05.2023
Сьон
1' - 31'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Сьон
1 : 2
25.05.2023
Люцерн
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Сьон
0 : 2
21.05.2023
Янг Бойз
58' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
0 : 1
06.05.2023
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 2
30.04.2023
Сьон
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
27.04.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
2 : 0
23.04.2023
Сьон
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 3
16.04.2023
Сьон
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
1 : 2
02.04.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Сьон
1 : 2
18.03.2023
Грассхоппер
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.03.2023
Сьон
58' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
1 : 1
05.03.2023
Лугано
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
0 : 4
25.02.2023
Санкт-Галлен
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
1 : 1
18.02.2023
Сьон
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 1
11.02.2023
Сьон
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
05.02.2023
Цюрих
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 7
12.11.2022
Санкт-Галлен
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
06.11.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Янг Бойз
1 : 1
22.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
1 : 0
18.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 0
15.10.2022
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
4 : 4
08.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 3
02.10.2022
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
10.09.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
2 : 1
03.09.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
2 : 2
13.08.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 3
07.08.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+