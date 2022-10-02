Николас - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Годиньо
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Годиньо
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|28
|5
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|81' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|80' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|82'
|02.11.2022
|86' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|86' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|24.10.2022
|74' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|09.10.2022
|76' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|64' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|90'
|02.10.2022
|76' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|73' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|90' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|88' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|67' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.07.2022
|1' -72'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|63' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|64' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|80'
|17.07.2022
|71' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|39' 5'
|04.07.2022
|68' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|74'
|21.05.2022
|63' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|68' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|79' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)