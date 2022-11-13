Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николас - статистика

Завершил карьеру
4 октября 1989 (36)
#9 | Нападающий
183 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
28
5
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
0 : 4
13.11.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
3 : 0
10.11.2022
Гойас
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
80' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
02.11.2022
Гойас
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гойас
0 : 0
30.10.2022
Коринтианс
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гойас
2 : 2
27.10.2022
Америка Минейро
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
4 : 2
09.10.2022
Гойас
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сеара
1 : 1
06.10.2022
Гойас
64' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гойас
0 : 1
02.10.2022
Форталеза
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гойас
0 : 1
29.09.2022
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 1
18.09.2022
Гойас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гойас
1 : 1
12.09.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
1 : 2
06.09.2022
Гойас
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
20.08.2022
Гойас
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
07.08.2022
Гойас
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
3 : 3
24.07.2022
Гойас
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
2 : 3
21.07.2022
Флуминенсе
64' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гойас
2 : 1
10.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
39'
5'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
1 : 0
04.07.2022
Гойас
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
1 : 2
07.06.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гойас
1 : 1
28.05.2022
Брагантино
1' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2022
Гойас
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гойас
1 : 0
16.05.2022
Сантос
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
46' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+