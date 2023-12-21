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Заря Луганск РФ
Спартак Гогниев
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Спартак Гогниев - новости
Заря Луганск РФ
19 января 1981 (45)
#2 | Нападающий
185 см | 79 кг
Россия
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Экс-защитник «Урала» назвал игрока, который не боялся спорить с президентом Ивановым
2023.12.21 19:28
Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»
2023.11.24 09:28
3
Гогниев внесен в заявку «Кубани» в ФНЛ
2017.08.10 20:41
1
Гогниев расторг контракт с «Кубанью»
2017.06.15 15:06
7
Калешин: «Еще ничего не решено: две путевки в Премьер-лигу в розыгрыше»
2017.04.13 09:31
9
ФНЛ. «Кубань» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря дублю Гогниева
2017.04.01 19:56
4
Гогниев: «Тарханов – двуличный человек. С Муслином та же история»
2016.11.11 09:56
1
Гогниев: «Сделаем все, чтобы вернуться в РФПЛ, но футбол зависит от денег»
2016.09.03 23:31
3
«Кубань» внесла в заявку Гая, Жураховского, Щадина и Гогниева
2016.08.26 18:36
1
Гогниев сменит «Кубань» на «Енисей» в случае неснятия с краснодарцев запрета не регистрацию новичков
2016.08.23 13:30
1
«Кубань» не может заявить Гая и Гогниева из-за финансовых проблем
2016.08.18 23:56
9
Гогниев: «С добрыми чувствами возвращаюсь в «Кубань»
2016.07.29 18:41
1
Фото
Гогниев стал игроком «Кубани»
2016.07.29 17:38
5
Гогниев: «В приоритете – продолжить карьеру в РФПЛ, но рассмотрел бы варианты с заграницей»
2016.07.02 16:48
2
Президент «Урала»: «Не договорились с Гогниевым по срокам контракта»
2016.06.22 15:40
2
Гогниев покинул «Урал»
2016.06.22 14:30
8
Гогниев: «После матча с «Пармой» Газзаев встал под душ прямо в костюме и галстуке»
2016.06.12 17:18
6
Гогниев хочет забить «Спартаку» и прервать тем самым «сухую» серию красно-белых
2016.05.12 14:43
2
Видео
Гогниев – лучший игрок «Урала» в марте
2016.04.08 16:17
3
Видео
«Урал» – «Уфа». «Трехочковый» гол Гогниева
2016.04.02 14:00
5
Гогниев: «Подаренные нарды останутся на память»
2016.03.21 17:14
Григорий Иванов: «За хет-трик Гогниеву подарили нарды»
2016.03.21 16:52
2
Панов: «Надеюсь, вместо Кержакова вызовут Гогниева»
2016.03.20 20:24
1
Гогниев: «Урал» в еврокубках? Не боги горшки обжигают»
2016.03.13 17:20
2
Гогниев: «Поездка на Евро-2016 – заоблачная мечта, но она всегда в моей голове»
2016.03.13 15:30
3
Гогниев: «Ни при каких обстоятельствах не буду играть за «Спартак»
2016.01.16 23:19
6
Гогниев: «Чувствую себя комфортно в «Урале»
2016.01.15 21:45
Видео
«Урал» – «Мордовия». Все голы
2015.11.27 18:58
РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Мордовией»
2015.11.27 18:50
3
Гогниев: «В «Зените» заменить можно почти любого футболиста»
2015.11.20 11:19
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