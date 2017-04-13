Калешин: «Еще ничего не решено: две путевки в Премьер-лигу в розыгрыше»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин считает, что положительного результата в матче с «Шинником» его команде удалось добиться за счет нейтрализации самого опасного игрока у соперника.

«Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой. Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» – один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путевку в Премьер-лигу.

Еще ничего не решено: две путевки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение. Нам сегодня удалось нейтрализовать ключевого футболиста «Шинника» – Эльдара Низамутдинова, мы на 99% справились с этой задачей. Другими словами, решили задачи в обороне и нашли моменты в атаке», – сказал Калешин.

Матч 32-го тура ФНЛ «Шинник» – «Кубань» закончился со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте с пенальти забил Спартак Гогниев.