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  • Калешин: «Еще ничего не решено: две путевки в Премьер-лигу в розыгрыше»

Калешин: «Еще ничего не решено: две путевки в Премьер-лигу в розыгрыше»

13 апреля 2017, 09:31
9

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин считает, что положительного результата в матче с «Шинником» его команде удалось добиться за счет нейтрализации самого опасного игрока у соперника.

«Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой. Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» – один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путевку в Премьер-лигу.

Еще ничего не решено: две путевки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение. Нам сегодня удалось нейтрализовать ключевого футболиста «Шинника» – Эльдара Низамутдинова, мы на 99% справились с этой задачей. Другими словами, решили задачи в обороне и нашли моменты в атаке», – сказал Калешин.

Матч 32-го тура ФНЛ «Шинник» – «Кубань» закончился со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте с пенальти забил Спартак Гогниев.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Шинник Низамутдинов Эльдар Гогниев Спартак Калешин Евгений
Комментарии (9)
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bset
1492065711
Это жесть, конечно. 4-е место - 46 очков, 9-е место - 43 очка. Одна ошибка и вся таблица переиначится
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serhz
1492066012
Давай Кубань назад в РПФЛ .
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REDAT
1492067609
Удачи "Кубани"!!!!!!Ждем в РПФЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Чеба
1492070324
Плотнячок не хреновый за 3 и 4 места)
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Вингер91
1492186169
Нда, "Шиннику", видимо, ничего не нужно уже особо. Сперва Саранск, теперь "Кубань".
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афоня72
1492274887
Да Кубань вроде как банкрот, накой ей эта путёвка??
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