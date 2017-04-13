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    Калешин: «Еще ничего не решено: две путевки в Премьер-лигу в розыгрыше»

    Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин считает, что положительного результата в матче с «Шинником» его команде удалось добиться за счет нейтрализации самого опасного игрока у соперника.

    «Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой. Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» – один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путевку в Премьер-лигу.

    Еще ничего не решено: две путевки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение. Нам сегодня удалось нейтрализовать ключевого футболиста «Шинника» – Эльдара Низамутдинова, мы на 99% справились с этой задачей. Другими словами, решили задачи в обороне и нашли моменты в атаке», – сказал Калешин.

    Матч 32-го тура ФНЛ «Шинник» – «Кубань» закончился со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте с пенальти забил Спартак Гогниев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    13.04.2017 09:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 апреля 2017, 19:48

      Да Кубань вроде как банкрот, накой ей эта путёвка??

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 14 апреля 2017, 19:09

      Нда, "Шиннику", видимо, ничего не нужно уже особо. Сперва Саранск, теперь "Кубань".

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 10:58

      Плотнячок не хреновый за 3 и 4 места)

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Чеба 15 апреля 2017, 19:49

      И внизу тоже..

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 апреля 2017, 10:13

      Удачи "Кубани"!!!!!!Ждем в РПФЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 апреля 2017, 09:46

      Давай Кубань назад в РПФЛ .

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2017, 09:41

      Это жесть, конечно. 4-е место - 46 очков, 9-е место - 43 очка. Одна ошибка и вся таблица переиначится

      2
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