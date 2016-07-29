Гогниев: «С добрыми чувствами возвращаюсь в «Кубань»

Нападающий Спартак Гогниев, подписавший сегодня контракт с «Кубанью», поделился своими впечатлениями.

«С добрыми чувствами возвращаюсь в Краснодар. «Кубань» – не чужая для меня команда, с радостью встретил здесь старых знакомых, тех, с кем работали вместе. К сожалению, в первый мой приход в клуб не удалось полностью реализовать себя, очень надеюсь, что в новом сезоне получится устранить этот пробел. К тому же, прошло время, сейчас новый коллектив, много молодых футболистов, и это накладывает на нас – игроков постарше – дополнительную ответственность в решении поставленных задач. Но я готов к этому и с радостью начинаю работу», – сказал Гогниев.