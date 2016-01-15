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    Гогниев: «Чувствую себя комфортно в «Урале»

    Нападающий «Урала» Спартак Гогниев заявил, что выступление за екатеринбургский клуб приносит ему удовольствие. Также игрок признался, что готов продолжать защищать цвета уральцев и приносить команде пользу.

    «Я вижу себя в «Урале». Мне здесь комфортно, ко мне хорошо относятся болельщики и руководители. Дергаться куда-то большого желания нет. Но надо спросить и руководителей клуба, востребован ли я как футболист, ведь мне уже немало лет. Я хочу задержаться в «Урале» и приносить пользу команде», – сказал Гогниев.

    В текущем чемпионате России форвард провел шесть матчей и отметился тремя голами.

    Источник: ФК «Урал»

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    15.01.2016 21:45
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