Гогниев: «Чувствую себя комфортно в «Урале»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев заявил, что выступление за екатеринбургский клуб приносит ему удовольствие. Также игрок признался, что готов продолжать защищать цвета уральцев и приносить команде пользу.

«Я вижу себя в «Урале». Мне здесь комфортно, ко мне хорошо относятся болельщики и руководители. Дергаться куда-то большого желания нет. Но надо спросить и руководителей клуба, востребован ли я как футболист, ведь мне уже немало лет. Я хочу задержаться в «Урале» и приносить пользу команде», – сказал Гогниев.

В текущем чемпионате России форвард провел шесть матчей и отметился тремя голами.