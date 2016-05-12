Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гогниев хочет забить «Спартаку» и прервать тем самым «сухую» серию красно-белых

Гогниев хочет забить «Спартаку» и прервать тем самым «сухую» серию красно-белых

12 мая 2016, 14:43
2

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

– На матч со «Спартаком» наверняка соберется много болельщиков, тут и поклонников красно-белых много. Будет интересная игра, мы нацелены на бескомпромиссную борьбу.

– Какое впечатление спартаковцы оставляют по последним двум играм? Пять забитых голов и ни одного пропущенного...

– Да, «Спартак» сейчас на ходу. Эти два матча получились очень хорошими, все складывалось и впереди, и в обороне. На выезде в Екатеринбурге красно-белые наверняка захотят взять очки и постараются навязать нам борьбу. Но если мы покажем свою лучшую игру, думаю, все будет нормально.

– В игре с «Локомотивом» у спартаковцев неплохо проявила себя связка молодых центральных защитников Кутепова и Пуцко. С «Динамо» же сыграл опытный Боккетти. Для вас как для нападающего это имеет значение?

– Нет, это не принципиально. Я вообще считаю, кто бы ни играл в «Спартаке», это квалифицированные футболисты. И если тренер рассчитывает на молодых, ставит их в основной состав, значит, они заслуживают этого, чем-то доказали свою состоятельность. А игры на ноль вообще придают уверенности защитникам и в целом команде. Но тем приятнее будет забить «Спартаку», для нападающих всегда особое чувство – прервать «сухую» серию соперника.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Гогниев Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1463071013
Хотеть не вредно........................
.....
Ответить
Nohco
1463073023
На гогниева уже забили
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
2
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
3
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
10
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+