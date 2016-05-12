Гогниев хочет забить «Спартаку» и прервать тем самым «сухую» серию красно-белых

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

– На матч со «Спартаком» наверняка соберется много болельщиков, тут и поклонников красно-белых много. Будет интересная игра, мы нацелены на бескомпромиссную борьбу.

– Какое впечатление спартаковцы оставляют по последним двум играм? Пять забитых голов и ни одного пропущенного...

– Да, «Спартак» сейчас на ходу. Эти два матча получились очень хорошими, все складывалось и впереди, и в обороне. На выезде в Екатеринбурге красно-белые наверняка захотят взять очки и постараются навязать нам борьбу. Но если мы покажем свою лучшую игру, думаю, все будет нормально.

– В игре с «Локомотивом» у спартаковцев неплохо проявила себя связка молодых центральных защитников Кутепова и Пуцко. С «Динамо» же сыграл опытный Боккетти. Для вас как для нападающего это имеет значение?

– Нет, это не принципиально. Я вообще считаю, кто бы ни играл в «Спартаке», это квалифицированные футболисты. И если тренер рассчитывает на молодых, ставит их в основной состав, значит, они заслуживают этого, чем-то доказали свою состоятельность. А игры на ноль вообще придают уверенности защитникам и в целом команде. Но тем приятнее будет забить «Спартаку», для нападающих всегда особое чувство – прервать «сухую» серию соперника.