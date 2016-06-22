Президент «Урала»: «Не договорились с Гогниевым по срокам контракта»

Президент «Урала» Григорий Иванов прояснил ситуацию с расставанием с нападающим Спартаком Гогниевым. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю в вопросе о сроках нового контракта.

– Он хотел у нас остаться. Мы тоже готовы были продлить с ним контракт. Все уперлось в срок соглашения. Мы предложили подписать договор на один год, он хотел на два. Мы на это пойти уже не могли. Я благодарен Гогниеву, он много сделал для «Урала». Но возраст… Уже 35, через два года – 37. Так получилось, не договорились

– И куда он перейдет?

– Не знаю. Он сам себе хозяин. Агента у него вроде бы нет. Мы предложили – Гогниев отказался. Искренне желаю ему удачи!

– Решилась ли ситуация с полузащитником Алейником, который сначала заключил контракт с «Уралом», а потом с «Кубанью"?

– Нет, никак не разрешилась. Будем подавать заявление после 1 июля в Палату по разрешению споров РФС. Это дело так не оставим! Здесь, может быть, и «Кубань» виновата, и сам игрок. Он же знал, что уже подписал с нами контракт, куда он пошел? Я вот что хочу сказать. Мы сейчас после провала сборной, все говорим о лимите, о чем-то еще. Много экспертов…

Но забываем о главном. Мы наплодили миллионеров в футболе, теперь расхлебываем! Я приведу один пример. Парня звали в прошлом году в «Уфу», а он пошел в Армавир в ФНЛ, так как там ему предложили 1 миллион рублей! Выбрал деньги, понимаете? Им по барабану спортивный интерес, результаты, сборная! Им нужно получить куш здесь и сейчас. А мы потом сидим и смотрим матч с Уэльсом оплеванные… Просто все сытые!

– Так или иначе «Урал» потерял уже Гогниева, Манучаряна, Сапету, Асеведо…

– Понимаю ваш вопрос. Но я же не курю, все время работаю, ищу футболистов. Как только что-то прояснится, все сразу же сообщим.