Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Не договорились с Гогниевым по срокам контракта»

Президент «Урала»: «Не договорились с Гогниевым по срокам контракта»

22 июня 2016, 15:40
2

Президент «Урала» Григорий Иванов прояснил ситуацию с расставанием с нападающим Спартаком Гогниевым. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю в вопросе о сроках нового контракта.

– Он хотел у нас остаться. Мы тоже готовы были продлить с ним контракт. Все уперлось в срок соглашения. Мы предложили подписать договор на один год, он хотел на два. Мы на это пойти уже не могли. Я благодарен Гогниеву, он много сделал для «Урала». Но возраст… Уже 35, через два года – 37. Так получилось, не договорились

– И куда он перейдет?

– Не знаю. Он сам себе хозяин. Агента у него вроде бы нет. Мы предложили – Гогниев отказался. Искренне желаю ему удачи!

– Решилась ли ситуация с полузащитником Алейником, который сначала заключил контракт с «Уралом», а потом с «Кубанью"?

– Нет, никак не разрешилась. Будем подавать заявление после 1 июля в Палату по разрешению споров РФС. Это дело так не оставим! Здесь, может быть, и «Кубань» виновата, и сам игрок. Он же знал, что уже подписал с нами контракт, куда он пошел? Я вот что хочу сказать. Мы сейчас после провала сборной, все говорим о лимите, о чем-то еще. Много экспертов…

Но забываем о главном. Мы наплодили миллионеров в футболе, теперь расхлебываем! Я приведу один пример. Парня звали в прошлом году в «Уфу», а он пошел в Армавир в ФНЛ, так как там ему предложили 1 миллион рублей! Выбрал деньги, понимаете? Им по барабану спортивный интерес, результаты, сборная! Им нужно получить куш здесь и сейчас. А мы потом сидим и смотрим матч с Уэльсом оплеванные… Просто все сытые!

– Так или иначе «Урал» потерял уже Гогниева, Манучаряна, Сапету, Асеведо…

– Понимаю ваш вопрос. Но я же не курю, все время работаю, ищу футболистов. Как только что-то прояснится, все сразу же сообщим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Урал Гогниев Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alek7183
1466621541
Что, всех продадут? Плюнте на Алейника ищите игроков.
Ответить
арейская
1466642320
Гогниев без клуба не останется, ну и что, что 35, а десять забитых голов о чем-нибудь говорят?
Ответить
Главные новости
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
7
Все новости
Все новости
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
7
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
3
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
5
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
3
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+