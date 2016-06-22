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    Гогниев покинул «Урал»

    Контракт Спартака Гогниева с «Уралом» завершился по окончании этого сезона и по решению сторон не был продлен.

    «Спартак Гогниев – лицо важнейшего этапа развития в истории уральского футбола. Он стал не только незаменимым звеном атакующей связки «шмелей» на поле, но и по праву заслужил уважение среди партнеров по команде и тренеров, а так же завоевал сердца болельщиков.

    Лидер, боец, патриот, вдохновитель, кумир тысяч болельщиков... Спартак навсегда оставил свой след в футбольном Екатеринбурге и каждый, кто с ним знаком, с особым чувством читает строки о разлуке с легендой клуба. У каждого поклонника нашей команды навсегда останется свое воспоминание об осетинском футболисте, отдававшим все силы и частичку сердца в каждой игре за уральскую команду. Мы с грустью прощаемся со Спартаком и желаем ему реализации собственных планов, будь то продолжение игровой карьеры или поиск себя в другой сфере.

    Спартак, спасибо тебе за то, что однажды ты выбрал «Урал»!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    В прошедшем сезоне 35-летний футболист провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил девять мячей.

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    Источник: ФК «Урал»

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    22.06.2016 14:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:31

      хорошего напа отпустили, дали бы ему 2 года контракта, разделили бы ему годовую зп на 2 года)))

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 22 июня 2016, 17:08

      перекати-поле. На таких стоит рос.футбол.

      1
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 22 июня 2016, 16:42

      В ФНЛ что ли собрались? Расстались хоть и со стареющим, но ЕДИНСТВЕННЫМ нападающим. Новиков что ли теперь голы забивать пойдет?!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ганнибал Лектор 22 июня 2016, 17:31

      они в еврокубки намылились, думают Скрипченко волшебник..

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 июня 2016, 15:40

      Неплохой сезон провёл.
      Молоток.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 22 июня 2016, 15:36

      Завязать решил?

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июня 2016, 14:48

      Раз такой хороший почему не продлили контракт?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 14:48

      Единственному Спартаку, за которого в прошлом сезоне не было стыдно, удачи!

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