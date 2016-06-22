Гогниев покинул «Урал»

Контракт Спартака Гогниева с «Уралом» завершился по окончании этого сезона и по решению сторон не был продлен.

«Спартак Гогниев – лицо важнейшего этапа развития в истории уральского футбола. Он стал не только незаменимым звеном атакующей связки «шмелей» на поле, но и по праву заслужил уважение среди партнеров по команде и тренеров, а так же завоевал сердца болельщиков.

Лидер, боец, патриот, вдохновитель, кумир тысяч болельщиков... Спартак навсегда оставил свой след в футбольном Екатеринбурге и каждый, кто с ним знаком, с особым чувством читает строки о разлуке с легендой клуба. У каждого поклонника нашей команды навсегда останется свое воспоминание об осетинском футболисте, отдававшим все силы и частичку сердца в каждой игре за уральскую команду. Мы с грустью прощаемся со Спартаком и желаем ему реализации собственных планов, будь то продолжение игровой карьеры или поиск себя в другой сфере.

Спартак, спасибо тебе за то, что однажды ты выбрал «Урал»!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний футболист провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил девять мячей.

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