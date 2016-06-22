Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гогниев покинул «Урал»

22 июня 2016, 14:30
8

Контракт Спартака Гогниева с «Уралом» завершился по окончании этого сезона и по решению сторон не был продлен.

«Спартак Гогниев – лицо важнейшего этапа развития в истории уральского футбола. Он стал не только незаменимым звеном атакующей связки «шмелей» на поле, но и по праву заслужил уважение среди партнеров по команде и тренеров, а так же завоевал сердца болельщиков.

Лидер, боец, патриот, вдохновитель, кумир тысяч болельщиков... Спартак навсегда оставил свой след в футбольном Екатеринбурге и каждый, кто с ним знаком, с особым чувством читает строки о разлуке с легендой клуба. У каждого поклонника нашей команды навсегда останется свое воспоминание об осетинском футболисте, отдававшим все силы и частичку сердца в каждой игре за уральскую команду. Мы с грустью прощаемся со Спартаком и желаем ему реализации собственных планов, будь то продолжение игровой карьеры или поиск себя в другой сфере.

Спартак, спасибо тебе за то, что однажды ты выбрал «Урал»!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний футболист провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил девять мячей.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Урал Гогниев Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1466596080
Единственному Спартаку, за которого в прошлом сезоне не было стыдно, удачи!
Ответить
juvseriy
1466596118
Раз такой хороший почему не продлили контракт?
Ответить
VITPO
1466598968
Завязать решил?
Ответить
Пчела 672
1466599249
Неплохой сезон провёл. Молоток.
Ответить
Ганнибал Лектор
1466602945
В ФНЛ что ли собрались? Расстались хоть и со стареющим, но ЕДИНСТВЕННЫМ нападающим. Новиков что ли теперь голы забивать пойдет?!
Ответить
alboro
1466604501
перекати-поле. На таких стоит рос.футбол.
Ответить
Joker Loko
1466616697
хорошего напа отпустили, дали бы ему 2 года контракта, разделили бы ему годовую зп на 2 года)))
Ответить
Главные новости
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
7
Все новости
Все новости
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
7
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
3
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
5
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
3
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+