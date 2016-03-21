Гогниев: «Подаренные нарды останутся на память»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев, получивший за хет-трик в ворота «Анжи» (4:2) подарок от руководства в виде нардов, поделился своими эмоциями.

«Конечно, эти голы до сих пор перед глазами. Незабываемые эмоции. Но опять же, это заслуга всей команды, партнеры здорово отдали пасы, благодаря чему удалось забить. Наверное, больше всего мне понравился третий гол, после которого счет стал 3:2 в нашу пользу. Это был решающий мяч. Отыграться времени у соперника оставалось мало. Когда я получал передачу, заранее решил, что буду бить. Получилось ударить хорошо. Защитник пытался накрыть, но мяч вылетел у него из-под ноги. Голкиперу было сложно: не видно именно момента вылета мяча после удара.



Первый мяч забил, было просто приятно – повели 1:0. Но когда счет стал 2:2, я все думал: ну как же так, как мы можем эту игру отдать? Надо что-то делать. И так получилось, что забили третий мяч, повели 3:2, и вот в этот момент эмоции уже захлестнули. После этого у меня прямо взрыв произошел в голове. А когда забили четвертый, стало точно ясно, что все, мы выиграем, и я побежал разделить радость к скамейке запасных ко всем ребятам.

Бонус за хет-трик я уже получил, но это не премия. Мне подарили красивые большие нарды с эмблемой «Урала». Все спрашивают – почему нарды? Ну, я играю в нарды, вот их и подарили. Но главное – само внимание, то, что там эмблема «Урала». Это запомнится, эти нарды останутся у меня на память», – цитирует Гогниева «Екатеринбург Онлайн».