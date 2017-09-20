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    Спартак Гогниев - статистика

    Нападающий
    Имя Спартак
    Отчество Артурович
    Фамилия Гогниев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1981 (42 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:2 Спартак (Москва)
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