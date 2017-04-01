ФНЛ. «Кубань» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря дублю Гогниева

Судья на 93мин усмотрел духовный контакт защитника "Факела" с нападающим "Кубани" в штрафной площади. Защитник дунул в затылок нападающему, от чего тот и упал. Так что пеналь настоящий, всё по правилам. К тому ж 1 апреля, а вы шуток не понимаете....
В рамках 29-го тура ФНЛ «Факел» на своем поле не смог победить «Кубань». Все голы в матче были забиты во второй половине встречи. Дублем в составе гостей отметился Спартак Гогниев.
«Факел» занимает шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» – на девятой позиции.
Россия. ФНЛ. 29-й тур
Голы: 1:0 – Трошечкин, 47; 2:0 – Тихий, 54; 2:1 – Гогниев, 68; 2:2 – Гогниев, 90 (с пенальти).