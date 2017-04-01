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    ФНЛ. «Кубань» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря дублю Гогниева

    В рамках 29-го тура ФНЛ «Факел» на своем поле не смог победить «Кубань». Все голы в матче были забиты во второй половине встречи. Дублем в составе гостей отметился Спартак Гогниев.

    «Факел» занимает шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» – на девятой позиции.

    Россия. ФНЛ. 29-й тур

    Факел – Кубань – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Трошечкин, 47; 2:0 – Тихий, 54; 2:1 – Гогниев, 68; 2:2 – Гогниев, 90 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 3 апреля 2017, 11:30

      Судья на 93мин усмотрел духовный контакт защитника "Факела" с нападающим "Кубани" в штрафной площади. Защитник дунул в затылок нападающему, от чего тот и упал. Так что пеналь настоящий, всё по правилам. К тому ж 1 апреля, а вы шуток не понимаете....

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 2 апреля 2017, 09:37

      Так держать

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 апреля 2017, 20:06

      Спартак.Чемпион.

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