Гогниев: «После матча с «Пармой» Газзаев встал под душ прямо в костюме и галстуке»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о времени своего выступления в ЦСКА под руководством Валерия Газзаева и самом ярком воспоминании о российском специалисте. Напомним, Гогниев защищал цвета московского клуба с 2001 по 2004 год.

«Ответная игра с «Пармой». Семак два мяча забил, 2:0 повели, достаточно было 2:2 сыграть. Адриано со штрафного забивает, потом Муту дважды. Мы проигрываем 2:3. Газзаев в ярости, вне себя от происходящего. Забегает в раздевалку – там стоят стаканы с водой. Он стаканы эти по всей раздевалке разбросал. Как давай орать, у него прям агония была. На него было страшно смотреть. У нас молчание полное. Он кричал, кричал на всех, кто попадался на глаза.

А в раздевалке был душ небольшой. По нему бьешь – и вода течет, европейский душ. Он потихоньку, потихоньку подходит, как ударит! Стоит под душем в костюме, в галстуке. Остыть хотел, не знал, что делать», – сказал Гогниев в программе «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ».