Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гогниев: «После матча с «Пармой» Газзаев встал под душ прямо в костюме и галстуке»

Гогниев: «После матча с «Пармой» Газзаев встал под душ прямо в костюме и галстуке»

12 июня 2016, 17:18
6

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о времени своего выступления в ЦСКА под руководством Валерия Газзаева и самом ярком воспоминании о российском специалисте. Напомним, Гогниев защищал цвета московского клуба с 2001 по 2004 год.

«Ответная игра с «Пармой». Семак два мяча забил, 2:0 повели, достаточно было 2:2 сыграть. Адриано со штрафного забивает, потом Муту дважды. Мы проигрываем 2:3. Газзаев в ярости, вне себя от происходящего. Забегает в раздевалку – там стоят стаканы с водой. Он стаканы эти по всей раздевалке разбросал. Как давай орать, у него прям агония была. На него было страшно смотреть. У нас молчание полное. Он кричал, кричал на всех, кто попадался на глаза.

А в раздевалке был душ небольшой. По нему бьешь – и вода течет, европейский душ. Он потихоньку, потихоньку подходит, как ударит! Стоит под душем в костюме, в галстуке. Остыть хотел, не знал, что делать», – сказал Гогниев в программе «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Парма Гогниев Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JUVENTINO-666
1465743666
Очень интересно
Ответить
толллян
1465744073
Газаев очень эмоциональный,
Ответить
30регион
1465751315
пса надо усыпить)))
Ответить
ЖОРРО
1465855584
Южный горячий мужчина!))
Ответить
Главные новости
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
6
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
2
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
5
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
6
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
5
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
1
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
3
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
6
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+