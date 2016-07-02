Гогниев: «В приоритете – продолжить карьеру в РФПЛ, но рассмотрел бы варианты с заграницей»

Бывший нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Напомним, по окончании нынешнего сезона 35-летний форвард покинул екатеринбургскую команду в статусе свободного агента.

«Было много различных предложений, в том числе из РФПЛ и ФНЛ, но до конкретики дело не дошло, поэтому разговаривать об этом нет смысла. Конечно, мне еще охота поиграть и в приоритете продолжить карьеру в Премьер-лиге. Меня не смущает то, что скоро начнется новый сезон. Если никто из клубов не будет заинтересован в моих услугах, то в этом нет ничего страшного. Все-таки мне уже 35 лет, и меня это не особо тревожит.

Рассмотрел бы варианты за границей, но опять же, чтобы я куда-то уезжал, это должно быть серьезно подкреплено. Конечно, еще охота поиграть. Пошел бы я играть в ФНЛ? Это зависит от команды и от ее задач. Тем более сейчас с нашим денежным положением лучше побыть дома, чем куда-то ездить. Во многих командах сейчас зарплаты ниже средних, а у меня семья и двое детей», – сказал Гогниев.