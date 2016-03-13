Гогниев: «Урал» в еврокубках? Не боги горшки обжигают»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о турнирных задачах екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «шмели» занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

– «Урал» всего в трех очках от третьего места. Закрадываются мысли о медалях, еврокубках?

– Почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. Не скажу, что мы выглядим хуже других команд по игре. Нам, конечно, надо еще много работать и тренироваться, но с правильным отношением можно чего-то добиться. Нужно лишь на каждую игру выходить и отдаваться на все 100. А как в итоге распределятся команды в таблице – станет ясно после 30-го тура.

– В команде обсуждают возможность побороться за медали?

– Правда, не думаем об этом. В первую очередь все мысли о ближайшей игре. Мы двигаемся вперед шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И куда в итоге придем – покажет конец сезона. Каждый футболист ставит перед собой максимальные задачи, хочет чего-то добиться. Посмотрим, что из этого выйдет.