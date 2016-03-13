Гогниев: «Урал» в еврокубках? Не боги горшки обжигают»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о турнирных задачах екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «шмели» занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.
– «Урал» всего в трех очках от третьего места. Закрадываются мысли о медалях, еврокубках?
– Почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. Не скажу, что мы выглядим хуже других команд по игре. Нам, конечно, надо еще много работать и тренироваться, но с правильным отношением можно чего-то добиться. Нужно лишь на каждую игру выходить и отдаваться на все 100. А как в итоге распределятся команды в таблице – станет ясно после 30-го тура.
– В команде обсуждают возможность побороться за медали?
– Правда, не думаем об этом. В первую очередь все мысли о ближайшей игре. Мы двигаемся вперед шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И куда в итоге придем – покажет конец сезона. Каждый футболист ставит перед собой максимальные задачи, хочет чего-то добиться. Посмотрим, что из этого выйдет.
р,Урал-клубы которые по праву могут быть вверху,если Урал обыграет Грозненцов,а Урал со своей игрой может это сделать вполне вспомним 3-3 в ЕКБ бой шел до последнего ,Так что если урал попадет в Еврозону,это будет большой шаг для Свердловской области,Клуба,и Футбола,ведь Краснодар когда-то тоже были не известными командами пришедшими из 1 див,кубань,анжи,и все они были в еврокубках и играли на уровне,не важно какой бюджет,важно старание и стремление играть в командный и красивый футбол спасибо большое Вадиму Викторовичу Скрипченко