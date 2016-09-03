Гогниев: «Сделаем все, чтобы вернуться в РФПЛ, но футбол зависит от денег»

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев уверен, что краснодарцам по силам вернуться в РФПЛ по итогам нынешнего сезона. После 11 туров ФНЛ «Кубань» занимает 13-е место с 12 очками.

– Мы сделаем для этого все возможное и невозможное. Но многое зависит от финансовых возможностей клуба, потому что как ни крути, но футбол зависит от денег. Я считаю, что ничего для нас еще не потеряно. Есть куча примеров, когда команда проиграет пять туров, а потом выигрывает 25.

– Скучаете по Премьер-лиге?

– На данный момент я об этом не думаю. Сейчас я игрок «Кубани» и всеми фибрами души хочу помочь команде. Конечно, каждый хочет играть в высшем дивизионе. Я не исключение. Но раз так сложилось, что я сделал шаг назад – ничего страшного. Я хочу играть в футбол и доказывать себе и другим, что способен это делать на высшем уровне, – сказал Гогниев.