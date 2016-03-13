Гогниев: «Поездка на Евро-2016 – заоблачная мечта, но она всегда в моей голове»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал, какие задачи ставит перед собой в нынешнем сезоне. Напомним, в матче 20-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:2) форвард сделал хет-трик.

– Судя по вашим словам, вы и в 35 лет получаете удовольствие от футбола.

– Так и должно быть! Спортсмен без эмоций и огня внутри – не спортсмен. Смысл тогда всем этим заниматься, если не получаешь удовольствия? Не важно, сколько ты получаешь денег, в какой лиге играешь. Футбол – моя профессия и жизнь, я не могу без этого. Сколько бы ни было мне лет, буду выходить хоть во второй лиге, хоть во дворе, как на последний матч. Только так можно чего-то добиться.

– Какие личные задачи ставите на остаток сезона?

– Никогда не ставил себе личных задач. Хочется забивать, но все зависит от командной игры. Главное, чтобы команда была как можно выше, добилась результата. Чтобы болельщики ходили на стадион и испытывали гордость за «Урал».

– Поездка на чемпионат Европы входит в ваш список?

– Это как заоблачная мечта, но она всегда в моей голове. Всегда хотел попасть в сборную. Сделаю все для этого, а как сложится, зависит не только от меня.