Гогниев: «В «Зените» заменить можно почти любого футболиста»

Нападающий «Урала» Спартак Гогниев опасается за всю атакующую линию «Зенита» в предстоящем матче Премьер-лиги.

«С одной стороны, игроки «Зенита» выступают в трех турнирах и за свои сборные. Играть без пауз тяжело. Но состав у «Зенита» настолько силен, что заменить можно почти любого футболиста. Те, кто чаще находятся на скамейке, не уступают партнерам. Мы знаем, как действовать против «Зенита».

Кого в «Зените» сложно сдержать в атаке? Вся передняя линия. И Данни с Дзюбой, и Шатов могут в любой момент разобраться с обороной», – сказал Гогниев.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в субботу, 21 ноября, в 16:30 по московскому времени.